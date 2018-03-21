На видеохостинге YouTube один из пользователей опубликовал видеозапись, которая была сделана в США. На видео была снята погоня НЛО за реактивным самолетом.

Это видео опубликовали на канале в YouTube «thirdphaseofmoon». На записи можно увидеть, как объект, предположительного внеземного происхождения, летит в небе за реактивным самолетом.

Уфологи уже отметили, что этот видеоматериал может стать доказательством существования внеземной жизни. Сообщается, что видеозапись сделано сделана в американском штате Нью-Гэмпшир 18-го марта рано утром.

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