|Выборы в Чечне и Крыму — совершенно разные вещи, — военный эксперт
|21.03.2018 08:55
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Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
«Понимаете, Путин в определенной степени купил Чечню через Кадырова. Они заливают туда деньгами, Кадыров ездит по миру. Нельзя их сравнивать. Чечня – это федеральный субъект РФ. А Крым – это аннексированная территория. Она присоединена в нарушение международного права. Там выборов никаких быть не может. Вся эта процедура нелегитимна, как бы ее не называли. Это преступный способ, который не предвиден международным правом. О чем мы говорим, если есть факт аннексии, то какие могут быть выборы», — отметил знаток.
При этом он пояснил, что мировое общество не могло признать полностью выборы нелегитимными.
«Мы должны быть реалистами и понимать, что признать выборы вообще нелегитимными невозможно. Но признать сам факт проведения избирательной кампании, агитации в Крыму нелегитимной — это факт», — подчеркнул Мусиенко.
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