США нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Его слова передает Business Insider.

Выступая на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам, он выразил мнение, что у США нет средств защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.

По его словам, единственный способ защиты — силы сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности.

Новое оружие

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Чуть позже — в интервью в фильме "Миропорядок 2018" — Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь как ответный удар.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора вчера сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

"Господин Трамп сообщил господину Путину, что он был обеспокоен после недавнего выступления, во время которого господин Путин рассказывал о разработках в России "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, которые могут переиграть всю американскую оборону", — говорится в материале газеты.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем".

"В Госдеп пояснили, что Трамп поздравил Путина, поскольку так требует протокол.

Вон Макрон и Меркель тоже поздравили.

И вообще - США и Россия являются ядерными государствами, поэтому должны брать трубку друг друга.

Зато теперь стало ясно, зачем Путин устроил шоу с новой ядерной ракетой.

У Трампа могут спокойно объяснять контакты по "Большой сделке". А то Путин нападет..." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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