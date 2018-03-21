14-го марта этого года далеко за Полярным кругом фотограф Оливер Райт находился на улице в злой холод в ожидании солнечного ветра. Как рассказал Райт, неожиданно небо разразилось цветами в закрученном котелке. По его словам, это было лучшее, что ему довелось видеть в жизни.

Райт в течение многих лет руководил турами полярных сияний в Швеции в Абиско.

По словам фотографа, когда он снимал видео, его пальцы очень сильно хамерзли, однако это того стоило.

Он советует при просмотре ролика обратить особое внимание на кадры после 1:30 минут. Такие розовые динамические завихрения вызваны энергичными частицами, которые достигают большой высоты в земной атмосфере. Взаимодействуя с молекулами азота, они создают настолько сильное розовое свечение, что иногда оно кажется белым.

Райт добавил, что такая вспышка обусловлена образованием трещины в магнитном поле планеты. Окружающий солнечный ветер спровоцировал дисплей. Как отметил фотограф, магнитные трещины образуются чаще, чем обычно, на протяжении недели относительно равноденствий, и это отличное время для арктических огней.

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