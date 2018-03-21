В промышленной зоне Запорожья обнаружили свалку лекарственных отходов.

В заброшенном здании склада с выбитыми стеклами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки, передает ТСН.

"Видели руку, видели ногу – это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали", - предполагает жительница Запорожья Татьяна Крылова.

На место событий люди вызвали следственно-оперативную группу. Выяснилось, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

По информации СБУ, только на складе хранилось 4 тонны хлама. Среди находок – полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны – использованные медицинские инструменты. Среди них нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании клянутся, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут, потому что накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали здесь почти 2,5 месяца.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто", - пояснил коммерческий директор "Муниципальной экологической кании" Владимир Андреев.

Теперь суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить.

"Для меня самое главное, чтобы в зоне открытого доступа не лежали остатки пациентов, потому что завтра это все будет в почве, в реках. Животные, собаки растаскивают это по ближайшим окрестностям, следовательно до весны мы можем в Запорожье ждать эпидемии", - предположила экологический активист Людмила Прит.

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