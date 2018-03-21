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В Госдепартаменте США заявили, что Трамп следовал дипломатическому протоколу, поздравив Путина
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21.03.2018 09:04
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США и Россия, "как две супердержавы в мире", должны быть способны
поднимать трубку и вести разговор, заявила спикер Госдепартамента
США Хизер Нойерт, объясняя телефонный разговор американского
президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром
Путиным. В Госдепартаменте рассказали, почему Трамп поздравил
Путина Фото: ЕРА "Я бы сказала, что это называется протоколом...
Нравится людям это или нет, но у нас есть отношения с российским
правительством. Это просто часть мира. Это просто реальность. Это
не значит, что мы с ней во всем согласны", – подчеркнула Нойерт.Она
добавила, что Вашингтон критикует РФ за ее действия, и в дальнейшем
будет делать это без колебаний.По словам Нойерт, США и Россия, "как
две супердержавы в мире", должны быть способны поднимать трубку и
вести разговор.Президентские выборы в РФ прошли 18
марта. После обработки 99,94% протоколов избирательных
комиссий Путин лидирует с 76,69% голосов. 19
марта в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить
Путину для поздравлений с победой на выборах, но 20
марта такой разговор состоялся.
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