США и Россия, "как две супердержавы в мире", должны быть способны поднимать трубку и вести разговор, заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт, объясняя телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. В Госдепартаменте рассказали, почему Трамп поздравил Путина Фото: ЕРА "Я бы сказала, что это называется протоколом... Нравится людям это или нет, но у нас есть отношения с российским правительством. Это просто часть мира. Это просто реальность. Это не значит, что мы с ней во всем согласны", – подчеркнула Нойерт.Она добавила, что Вашингтон критикует РФ за ее действия, и в дальнейшем будет делать это без колебаний.По словам Нойерт, США и Россия, "как две супердержавы в мире", должны быть способны поднимать трубку и вести разговор.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. После обработки 99,94% протоколов избирательных комиссий Путин лидирует с 76,69% голосов. 19 марта в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах, но 20 марта такой разговор состоялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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