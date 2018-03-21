Синоптики “порадовали” жителей Украины датой прихода настоящей весны в страну, передает со ссылкой на .

Так, согласно их прогнозам, начало апреля в текущем году в Украине будет довольно прохладным.

В этом уверен синоптик Леонид Горбань.

По его словам, потепление ожидается с 25-26 марта, но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла.

“Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи. Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная”, – сказал он.

Также, несмотря на то, что после Пасхи, температура традиционно растет быстро, в этом году такого не будет. К середине апреля ожидается температура только 11-12 градусов выше нуля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира