Москва, 20 марта - "Вести.Экономика". Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию.

"Работа должна быть достойно оплачиваемой. Никто не хочет коррупции. В Сингапуре, чтобы победить коррупцию, они пошли на беспрецедентные меры и установили зарплату членам правительства такую же, как в крупных корпорациях. Правительство – это та же корпорация", - пояснил он в эфире радио "Вести ФМ".

Шувалов также рассказал о возможностях "закрутить спираль роста".

"Мы в начале фазы роста. Мы ожидаем, что в ближайшие годы мы будем переживать серьезный экономический рост и без западных денег (притока иностранного капитала – прим. ред.). Если будут западные деньги, то очень хорошо", - отметил Шувалов.

"Во-первых, у нас много внутренних накоплений – вкладов физлиц, деньги на счетах корпораций. И люди, и компании пока ожидают – когда же они почувствуют, что для них наступает время инвестиций", - пояснил он.

ВВП РФ вырос на 1,5% по итогам 2017 г. после снижения на 0,2% в 2016 г.

"Мы рассчитываем на то, что в течение 2018 г. мы будем переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 г., и что ситуация в бизнесе и на крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем более активно работать с нашими контрагентами как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше по итогам 2018 г., чем в 2017 г.", - отметил Шувалов

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