Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений», — сказал он.

«Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности», — продолжил Лавров.

Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием, заявил министр иностранных дел РФ.

«Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а приговор британское правительство уже вынесло», — сказал российский министр.

Лавров также отметил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по этому делу, однако пока что попытки РФ тщетны.

«Господин Коно сказал, что в этой истории важнее только объяснение фактов, мы с ним на 100% согласились, — отметил Лавров. — Подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе».

Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Настаиваем на сотрудничестве в полном соответствии с положением конвенции о запрещении химического оружия, — подчеркнул министр. — Главное, чтобы на это согласилась британская сторона».

Москва ответит Лондону в случае новых враждебных действий на основе принципа взаимности.

«Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности», — сказал глава МИД РФ.

Вопросы Москвы к Лондону по делу Скрипаля абсолютно профессиональны, в них нет никакой лирики.

«Вопросы, которые у нас возникают [по делу Скрипаля], абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства», — сказал Лавров.

Лавров посоветовал властям Великобритании успокоиться и не нервничать в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Всем бы пошло на пользу, и прежде только самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились», — сказал он.

Российский министр указал на то, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие.»Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее только, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: «Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны».

Вчера, 20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

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