

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Малые противолодочные корабли Черноморского флота получат новые ракеты для поражения подлодок. Первыми новые ракеты для комплекса "Запад" получат корветы типа "Альбатрос" проектов 1124 и 1124М. Об этом сообщают РИА-Новости.

"Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что противолодочный комплекс РПК-8 был разработан еще в 1991 году и представляет собой 12-ствольную реактивную бомбометную установку калибра 212-мм. Однако вместо прежних снарядов используются торпеды и глубинные бомбы комплекса "Смерч-2". Ракета нового противолодочного комплекса "Запад" наводится на цель при помощи информации гидроакустической станции корабля.

После приводнения ракеты гравитационный снаряд отделяется и при помощи акустической головки самонаведения находит цель. В отличии от традиционных торпед гравитационные подводные снаряды, не имеющие двигателя, перемещаются скрытно для гидроакустических систем атакуемых объектов. Вероятность поражения подводной лодки одним залпом - 0,8.

Время подготовки к стрельбе с момента обнаружения цели - не более 15 секунд. Вес гравитационного снаряда - 67 килограммов, взрывчатого вещества - 19,5 килограммов.

Кроме того, гравитационные ракеты можно устанавливать также на самолеты, вертолеты и подводные лодки. Согласно сообщению Ростеха, до 2020 года стрельбы такими ракетами будут модернизированы малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.

Николай Грищенко

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