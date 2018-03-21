|В Карпатах во вторник, 20 марта, спасатели нашли тело погибшего туриста
|21.03.2018 09:18
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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас его тело пытаются спустить к подножию горы. При этом двое других туристов смогли спуститься самостоятельно.
В ГосЧС также рассказали, что сегодня поисковые работы начались около пяти часов утра, а около часу дня спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего между Гропой и горой Выход.
Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района.
По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел искренний приступ, в результате которого он скончался.
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