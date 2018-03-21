В сети опубликовано представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Савченко. "Страна" проанализировала, что в нем написано

Сегодня вечером нардеп Антон Геращенко опубликовал документы по делу Надежды Савченко. Это представления Генпрокуратуры в парламент - на снятие с летчицы неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.

Их начнут рассматривать завтра на заседании регламентного комитета Рады - а в четверг скорее только уже будет голосование.

В документах впервые изложены подробные претензии к Савченко и подробности о "военном перевороте", который она якобы готовила.

"Неуважение к президенту"

По мнению Луценко, Савченко вела свою преступную деятельность с ноября 2017 года по настоящее время.

После чего генпрокурор начал на нескольких листах перечислять преступления "ДНР", приписав этой организации совершение терактов.

Затем Луценко сразу перешел на Савченко, которая, по мнению Луценко, разделяет взгляды "главы ДНР" Александра Захарченко и "высказывает неуважение" к президенту Украины.

Поэтому 20 ноября 2017 года Савченко вступила в сговор с Владимиром Рубаном и сепаратистами, говорят в генпрокуратуре. С целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине.

"Поэтапный план"

Вот как выглядит поэтапный план такого свержения:

1) Савченко и другие заговорщики планировали выбрать момент, когда в парламенте соберутся все депутаты, министры и президент. После чего обстрелять здание Рады из гранатометов и минометов, одновременно атакуя и другие здания правительственного квартала. И добивая государственных деятелей из огнестрельного оружия.

2) А вот дальше идет крайне противоречивый пункт. Луценко утверждает, что после этой бойни заговорщики планировали в ночное время захватить здание Верховной Рады, используя при этом оружие правоохранителей, которое, видимо намеревались отнять.

Другими словами, после дневных обстрелов Рады и попытки убийства всех, кто там находился (а в какое время еще там должны одновременно собраться президент и все министры?) ее планировали уже второй раз взять ночью. Вопрос - зачем? Кому нужны развалины, заваленные трупами чиновников и нардепов?

Но на этом странности не заканчиваются. После ночного штурма Рады Савченко и Ко планировали ворваться в дома Порошенко, Авакова и Турчинова с целью "противоправного лишения их жизни". Тех самых руководителей страны, которых уже лишили жизни в пункте №1 - когда все они приехали на заседание Рады.

Напомним, речь именно о последовательных этапах заговора, а не разных сценариях действий "банды Савченко".

"Савченко возглавила операцию"

Группу, по версии Луценко, Рубан подбирал в течение 2017 года. В нее вошли граждане Украины Захарченков, Березень, Лящ, Кот, Шашкин, Мезенцев "и другие". Из них четверо - Захарченков, Березень, Кот и Лящ - поделились планами Рубана с СБУ и дали согласие на участие в негласных следственных действиях.

Оружие для реализации преступного плана, как уже известно из материалов следствия, Савченко и Рубан покупали на территории "ДНР" через "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева.

Первую партию оружия Рубан перевозил вместе с Савченко. В серой зоне он передал ее Березню, который доставил груз в Хмельницкий, на территорию воинской части спецназа ГУР.

Именно в Хмельницком, уверяет Луценко, и происходило детальное планирование операции и распределение ролей в ней (частично эту информацию Савченко уже подтвердила сегодня. Правда, она говорила, что все это была дезинформация с ее стороны - ред.). Рубан и Савченко жили то на территории воинской части, куда возили оружие, то в частных апартаментах.

На Савченко было возложено руководство операцией. Кроме того, она лично должна была пронести в парламент гранаты Ф-1 и РГД-5, а также огнестрельное оружие, чтобы совершить покушение на жизнь государственного деятеля (вероятно, Петра Порошенко - ред.).

Кстати, последний пассаж крайне нелогичен с точки зрения "поэтапного плана", который был расписан выше. Выходит, Савченко должна была присутствовать в Раде как раз в тот момент, когда заговорщики начнут ее обстрел из гранатометов и минометов. Так она организатор или смертник?

Тогда же Рубан и Савченко поняли, что оружия для такой масштабной задачи маловато - и решили докупить еще. Причем избрали для этого самый сложный путь - вновь поехали за ним в "ДНР".

Вторая партия. Она же последняя

Следствие утверждает, что с 6 по 9 марта Рубан был в Горловке, на неподконтрольной территории. Где через лидеров сепаратистов приобрел второй запас оружия. После чего был схвачен при попытке перевезти его через КПВВ "Майорск".

В целом следствие дает следующую хронологию подготовки госпереворота:

ноябрь 2017 года - Савченко нашла сообщников Березня, Кота, Ляща и Захарченкова

20 -23 ноября - купила в Макеевке и Горловке первую партию оружия.

23 ноября - 13 декабря - планировала теракты.

6-8 марта - организовывала вместе с Рубаном закупку второй партии оружия.

Далее по документу следствие перечисляет статьи, которые нарушила Савченко.

Доказательная база Луценко

Обвинение главным образом базируется на показаниях свидетелей Березня, Захарченкова, Ляща и Кота - всех тех, кто изначально работал на СБУ.

Главный из них - Березень, который обеспечивал приемку оружия и был в курсе всех деталей операции.

Кроме того, судя по всему, у следствия есть аудио- и видеозаписи разговоров Савченко и Рубана с военными практически везде, где эти разговоры велись, включая территории воинских частей в Бахмуте и Хмельницком.

Судя по документу, есть даже видеозапись разговора в кабинете командира воинской части спецназа в Хмельницком. В том же кабинете есть собственноручно нарисованный Савченко план Верховной Рады.

Главные вопросы к документу

После прочтения документов Генпрокуратуры, остается много вопросов.

1. Первый и самый главный - к воинской части спецназа ВСУ в Хмельницком А0553, где базируется отдельный полк спецназа.

О том, что свидетели обвинения служат в этой части, в документах прямо не говорится. Но в целом это следует из логики рассказа: совещания заговорщиков идут в кабинете командира, контрабандное оружие складируется в расположении этой воинской части, а его испытания идут на ее полигоне.

Но если так, то зачем Рубану и Савченко рисковать и тратить огромные деньги на покупку оружия в Донецке? Не легче ли "революционным спецназовцам" взять его с собственных складов в момент "Ч"?

Наконец, в документах нет ничего о ключевых людях между тех военных, с которыми Савченко и вела якобы переговоры о перевороте. А именно - о майоре "Кедре" и о руководителе 8-го полка спецназа ВСУ, без участия которых, естественно, вообще любые действия заговорщиков на территории части были невозможны.

2. Второй вопрос - к организации самого теракта. Выше мы уже обсуждали нелогичность "поэтапного плана". Сначала заговорщики штурмуют Раду днем, а потом ночью. Сначала убивают Порошенко и Авакова днем в Раде, потом ночью высылают мобильные группы к их домам, чтобы убить их снова.

Это не говоря уже о том, что в Раде под дружественным минометным огнем должна была находиться сама Савченко, которую назначили лидером и политическим "лицом" переворота.

3. Малое количество сообщников. Чтобы осуществить одновременно столько действий (захват Рады, обстрелы правительственных зданий и Банковой, штурмы домов топ-чиновников) необходима мини-армия из нескольких сотен подготовленных людей.

На данный момент по делу проходят только восемь человек, которых, если верить Луценко, привлекли к заговору за ноябрь. Неужели до марта заговорщики не сподобились найти еще хотя бы с десяток сообщников? А если они есть - почему нет арестов и свидетельских показаний?

И тут мы снова возвращаемся к роли командования части А0553. Были ли они в курсе происходящего? Обещали ли они двинуть свой полк на штурм правительственного квартала в Киеве? Или они были провокаторами, которые сознательно подначивали Савченко согласиться на участие в перевороте, чтобы потом состряпать против ее уголовное дело?

На последнем, как мы уже писали, настаивает сама Савченко. По ее словам, она сразу поняла, что военные - это провокаторы, которые к ней подослали с Банковой. Поэтому она их сознательно "троллила" предлагая самые немыслимые способы осуществления переворота.

И еще один интересный момент. Нардеп Антон Геращенко, который, собственно, опередив самого генпрокурора Луценко обнародовал текст представления, заявил, что лично он будет голосовать за снятие неприкосновенности, но не будет голосовать за задержание и арест Савченко. Дескать, он не хочет "создавать для ее образ жертвы".

Геращенко подчеркнул, что это его личное мнение. Но нельзя исключать, что его разделят многие в Раде. И за арест, по итогу, голосов может и не хватить. Уж слишком дурно пахнущее провокацией дело со множеством нестыковок.

Трудно потом будет объяснить и обществу, и зарубежной общественности, почему Надежда, которую еще недавно всем миром освобождали из российской тюрьмы, вдруг оказалась в тюрьме украинской. Да еще и по такому крайне сомнительному подозрению.

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