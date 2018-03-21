Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести на этой
неделе переговоры с другими европейскими лидерами по делу об
отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Мэй обсудит
с европейскими лидерами убийство Скрипаля Фото: ЕРА По словам
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, "другие мероприятия
против России активно рассматриваются". Глава правительства
намерена провести на этой неделе переговоры с другими европейскими
лидерами по делу об отравлении Скрипаля.4 марта 2018 года
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли.
Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.
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