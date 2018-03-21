Украинским банкам решили объяснить, как пользоваться клиентской информацией, чтобы не разглашать банковской тайны.

написал финансистам соответствующее письмо "О недопустимости неправомерного использования персональных данных" №25-0007/11290, оно оказалось в распоряжении , передает

Также регулятор напомнил подопечным, что они не имеют права вмешиваться в личную жизнь своих клиентов.

"Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека", — отмечается в документе.

В нем несколько раз напоминается не только об административной, но еще и об уголовной ответственности банкиров. Можно угодить за решетку на срок до трех лет.

В то же время контролер не освобождает подопечных от обязанности испытывать клиентов.

Позиция такая: банки должны проводить идентификацию и верификацию клиентов (людей и бизнеса), но при этом они не должны делать это неправомерно и нарушать правил по персональным данным и банковской тайне.

Известны ли центробанку какие-то случаи подобных нарушений — чиновники не сообщают.

Как разъяснили юристы, почти все банки внедрили у себя новые анкеты-опросники, в которых запрашивают персональные данные. Хотят, чтобы физические и юридические лица сообщили им, где еще открыли счета, какие суммы на них хранят, какие обороты обеспечивают. Еще банкиры интересуются кредитными активностями новых клиентов.

"Человеку необязательно отвечать на эти вопросы. Он может поставить прочерки на этих вопросах, сославшись на закон о защите персональных данных. Наши клиенты так поступали часто, и еще ни разу никому не отказывали в открытии счета. Его всегда открывали", — отметил управляющий партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Это не единственное, что интересует финансистов. Часть информации они могут собирать самостоятельно — как в открытых, так и в закрытых источниках, особенно, если речь будет идти о публичном лице или похожем на него человеке.

"У нас был случай, когда клиент оказался однофамильцем народного депутата. Когда в банке его спросили о родстве с ним, и он ответил отрицательно, было еще около двух дней проверки — не открывали счет. Этим занималась служба безопасности финучреждения. Но когда все подтвердилось, счет был открыт", — заверил Можаев.

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