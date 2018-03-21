Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода Северный поток-2 могут попасть под американские санкции, заявила во вторник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на традиционном брифинге для прессы.

Закон О противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA) был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством Северного потока-2, до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.

«Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта Северный поток-2. Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», − подчеркнула Науэрт.

Напомним, в середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

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