9 червня хореограф Олена Шоптенко вперше стала мамою. У неї народився хлопчик. Маму з немовлям не одразу виписали з лікарні, їй довелося кілька днів побути в пологовому відділенні. Причин зірка не називає. Однак, пеовернувшись додому, танцівниця опублікувала в мікроблозі фото з малюком і поскаржилася на характер сина.







"Поки @j.luzan.photography нагадує мені про той прекрасний період мого життя, маленький тиран, здається, збирається різко змінити моє усталене розуміння слова «дисципліна» так, як потрібно йому. Татом вже крутить як хоче, мама на черзі. Але він просто ще не знає, з ким зв'язався", - підписала знімок Олена, на якому позує із сином.







Фоловери зірки активно відгукнулися на цей пост:



«Припускаю Вашу беззастережну капітуляцію перед «маленьким тираном» найближчим часом», «Та-та!) Всі мами такі самовпевнені перший месяць», «Радує, що ви Мама, яка прямо говорить про дітей, а не тільки про те, які вони милі і прекрасні», «Весь світ біля їхніх ніг, з народження! ❤️ І так, пристосовуємось», «Це прекрасний час для того, щоб нарешті почути свою внутрішню дитину і усвідомити, дисципліна вигадка, а натхнення народжується в хаосі) щастя вам ♥», «Так... діткам Ваша дисципліна до лампочки, діти, дійсно, перевертають наш світ)», - пишуть користувачі.



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