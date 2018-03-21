Официальные делегации Швеции и Дании могут проигнорировать ЧМ-2018 в России.

Швеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает AFP, информирует svodka.net.

Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение.

В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения не пока нет.

Ранее сообщалось, что члены королевской семьи и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию из-за возможной причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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