|МИД Швеции и Дании обсуждают вопрос о бойкоте ЧМ-2018 в России
|21.03.2018 09:27
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Официальные делегации Швеции и Дании могут проигнорировать ЧМ-2018 в России.
Швеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает AFP, информирует svodka.net.
Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение.
В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения не пока нет.
Ранее сообщалось, что члены королевской семьи и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию из-за возможной причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.
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