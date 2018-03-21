Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон сознательно взял курс на подрыв отношений с Москвой в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Лавров: Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по делу об отравлении Скрипаля в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия Фото: ЕРА По словам Лаврова, "нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений", и если этот курс будет продолжаться "в виде неких новых конкретных антироссийских действий, то, конечно же, никто не отменял принцип взаимности".Глава МИД России также сообщил, что Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Лавров добавил, что "главное, чтобы на это согласилась британская сторона". Российский министр подчеркнул, что вопросы, которые возникают у РФ по делу Скрипаля, "абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства". По словам главы МИД РФ, "всем бы пошло на пользу, и прежде только самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились".Министр также отметил, что Лондон выдвинул обвинения против РФ задолго до того, как завершилось следствие, и добавил, что "англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом".4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".21 марта МИД России организует встречу для всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств, которая будет посвящена вопросу обвинений Великобритании в адрес Москвы в деле об отравлении Скрипаля, сообщало РБК. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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