Вместе с тем, практика показывает, что банковская, как и любая другая тайна, в Украине может стать легкой добычей криминалитета. «Апостроф» выяснял, когда в стране банковская информация перестанет быть секретом и каковы риски таких действий.

Под микроскопом ГФС

В Украине могут отменить банковскую тайну. Согласно данным Министерства финансов, это должно произойти в 2020 году, после того, как страна присоединится к международной системе обмена финансовой информацией CRS (Common Reporting Standard).

Единый стандарт отчетности CRS на сегодня действует в более чем 100 странах мира, включая некоторые офшоры. Он предусматривает автоматический обмен финансовой информацией между фискальными органами стран-участниц. Главная цель этого механизма – противодействие уклонению от уплаты налогов. Те государства, которые будут препятствовать достижению данной цели, рискуют оказаться под санкциями – уже сейчас составляются «черные» списки таких стран.

В феврале 2018 года еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил о фактическом упразднении банковской тайны в Европе. По его словам, теперь о любом открытом в ЕС счете сразу становится известно налоговым органам. При этом страны Европы, не входящие в Евросоюз, — Швейцария, Сан-Марино, Лихтенштейн, Монако, Андорра, которые имеют репутацию офшоров, – также будут участвовать в обмене подобной информацией.

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует, что Украина присоединится к CRS через два года. После этого Государственная фискальная служба (ГФС) будет в автоматическом режиме получать данные обо всех финансовых операциях украинцев за границей, включая информацию о банковских счетах, покупке и продаже недвижимости, корпоративных прав и т.д. В Минфине надеются, что это сделает работу украинского бизнеса более прозрачной и будет помогать увеличению собираемости налогов.

В Украине вопросы, связанные с банковской тайной, регулируются соответствующим законом. Согласно документу, банковской тайной, в частности, являются: сведения о банковских счетах клиентов, операции, осуществляющиеся в пользу или по поручению клиентов, финансово-экономическое состояние клиентов, системы охраны банков и их клиентов, коды, используемые банками для защиты информации, информация о физических лицах, которые планируют заключить договор о предоставлении кредита, полученная во время оценки их кредитоспособности.

Действующим на сегодня законодательством предусмотрены основания для раскрытия банковской тайны. Это, например, может быть сделано по письменному требованию органов прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службы. Основаниями для раскрытия банковской тайны являются, прежде только, подозрения в отмывании средств, полученных преступным путем, финансировании терроризма, совершении коррупционных действий.

Законодательство налагает на банки и их сотрудников обязательства по сохранению банковской тайны. При этом в реальности существует широкое поле для злоупотреблений в этой сфере.

Быть в тренде

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман считает, что на данный момент речь об отмене банковской тайны в Украине не идет.

«Речь о том, что к банковской информации могут получить доступ фискальные органы и другие уполномоченные организации, например, СБУ или кто-то еще по отдельным запросам. При этом не всю, а отдельную информацию банки будут обязаны передавать в ГФС. Но это не означает отмены банковской тайны», — сказал знаток «Апострофу».

Он пояснил, что отмена банковской тайны означает, что соответствующая информация может стать публичной, например, по запросу журналистов, «но это не предусматривается».

Однако, скорее только, рано или поздно Украине все же придется отказаться от банковской тайны.

«Отмена банковской тайны – глобальный тренд, которого мы не сможем избежать, если мы хотим создать правовое государство», — сказал в комментарии изданию старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

С этим согласен глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Возможность отмены банковской тайны в Украине тесно связана с аналогичными процессами на международной арене. Если отмена банковской тайны, например, будет одним из условий присоединения Украины к международным конвенциям, институтам, или, скажем, к программе по вступлению в ЕС, то тогда, конечно, банковская тайна в Украине будет отменена», — сказал знаток «Апострофу».

Вместе с тем, по его словам, если такого требования к Украине не будет, то «очень вероятно, что банковскую тайну не отменят еще долго».

С поправкой на национальные особенности

Для того, чтобы отменить банковскую тайну в Украине, необходимо будет вносить изменения в законодательство. Пока соответствующих предложений в парламент не поступало.

При этом следует помнить, что в Украине даже самые прогрессивные и правильные идеи очень часто становятся причинами злоупотреблений.

«Практика показывает, что законодательство и применение законодательства в Украине — это часто разные вещи. Поэтому не исключено, что и в этом направлении законодательство может использоваться для бизнес- и политической борьбы с оппонентами. У нас похожие инструменты используют все политики, когда они приходят к власти, независимо от политической окраски, в том числе, так происходит и сейчас, когда финансовыми, силовыми, административными методами устраняются деловые и политические конкуренты. Не исключено, что и в этой теме также будет использование этого инструментария властными силами», — заявил Андрей Новак.

По мнению Андрея Шевчишина, опасения по поводу возможных злоупотреблений в данной сфере совершенно оправданы.

По его словам, в Украине уже были резонансные случаи, когда такого рода информация попадала в руки криминалитета, например, были украдены данные о счетах клиентов одного из крупнейших банков страны. «Эта информация может использоваться против населения для различного рода вымогательства. Этот фактор, на мой взгляд, — один из самых серьезных и опасных с точки зрения обывателя», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Эрик Найман отметил, что предотвращение и предупреждение подобных злоупотреблений может стать одним из условий присоединения Украины к CRS: «Украина будет обязана гарантировать сохранность этой информации».

Вместе с тем, экономист не исключил влияния «человеческого фактора». «Какой-то сотрудник, имеющий доступ к соответствующей информации, захочет ее кому-то продать. Но это – сфера уголовного преследования», — резюмировал специалист, добавив, что «такие проблемы нужно решать с помощью IT-возможностей».

Впрочем, вероятно, в ближайшее время украинцам не нужно будет думать о вопросах, связанных с банковской тайной и ее возможной отменой. Как рассказал источник «Апострофа», знакомый с ситуацией, в правительстве «над этим вопросом еще ведется работа, следовательно пока рано что-то говорить».

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