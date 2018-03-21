Белый дом в течение ближайших недель и месяцев готов ввести новый пакет санкций против РФ в рамках называемого закона CAATSA.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науерт, передает Укринформ, информирует svodka.net.

«Что касается санкций CAATSA («Акта противодействия противникам Америки путем применения санкций – прим. «Апострофа»), которые были объявлены на прошлой неделе, мы не анонсируем новых санкций, но следите за развитием событий в ближайшие недели и месяцы в контексте отношений – прим. «Апострофа») Соединенных Штатов и России», — отметила она.

По ее словам, именно санкции являются инструментом, который используют США и многие другие страны.

«Это то, что мы применяем без оговорок», — подчеркнула Науерт.

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