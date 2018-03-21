Заседание регламентного комитета Рады по вопросу привлечения к
уголовной ответственности нардепа Надежды Савченко назначили на
8.30 22 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комитет перенес заседание по Савченко на 22 марта Фото: ЕРА Этот
вопрос указан в повестке дня комитета, опубликованной на
сайте парламента.Заседание назначили на 8.30.Ранее сообщалось, что
комитет рассмотрит представления ГПУ 21 марта.13 марта издание
"Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела
переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном
военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира