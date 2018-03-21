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Регламентный комитет рассмотрит представление на арест Савченко утром 22 марта
21.03.2018 09:44
Заседание регламентного комитета Рады по вопросу привлечения к уголовной ответственности нардепа Надежды Савченко назначили на 8.30 22 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Комитет перенес заседание по Савченко на 22 марта Фото: ЕРА Этот вопрос указан в повестке дня комитета, опубликованной на сайте парламента.Заседание назначили на 8.30.Ранее сообщалось, что комитет рассмотрит представления ГПУ 21 марта.13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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