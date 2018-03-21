По данным Укргидрометцентра, до конца этой недели особых милостей от погоды ждать не стоит. Так, дневные температуры будут держаться на уровне от 2-3 градусов мороза до 1-2 градусов тепла, а ночные – от 5 до 10 градусов с отметкой «минус». Традиционно немного теплее будет на юге Украины: 2-4 тепла днем и 3-5 мороза в ночное время суток. Такие показатели температур ожидаются под сопровождение снега и мокрого снега почти по всей территории страны.

«К концу недели температура повысится, но ощутимого тепла не ожидается до конца марта, — сказала «Апострофу» заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. – Температуры днем будут положительными, а к концу месяца плюсовые температуры будут уже и в ночное время. Но тот факт, что еще сохраняется снежный покров, в значительной степени способствует снижению температур».

Все синоптики, опрошенные «Апострофом», сходятся в прогнозе, что начало следующей недели наконец-то принесет украинцам долгожданное потепление. Правда, незначительное.

«Весна – это когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. В северных областях Украины такой переход ожидается после 26 марта, соответственно, на юге на несколько дней раньше. А уже к концу месяца по всей территории Украины у нас произойдет стабильный переход через ноль градусов», — отмечает Вера Балабух.

Впрочем, «официально» весна уже наступила.

«20 марта – день весеннего равноденствия, который еще называют астрономической весной, — сказала «Апострофу» синоптик Наталья Диденко. – Но пока у нас на территории страны пребывает воздушная масса арктического происхождения, следовательно в ближайшую неделю в большинстве областей Украины еще будет холодно. Постепенное потепление ожидается с 26 марта: сначала около нуля, а потом и плюсовые температуры».

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