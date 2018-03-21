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Весна в Украину придет после «астрономической» весны — Укргидрометцентр
21.03.2018 09:49
Весна в Украину придет после «астрономической» весны — Укргидрометцентр Первый месяц календарной весны не принес на территорию Украины долгожданных теплых температур и солнечной погоды. И хотя крепкие морозы отступили и, по прогнозам синоптиков, до следующей зимы уже не вернутся, стабильного "плюса" на термометре до сих пор не наблюдается. 

По данным Укргидрометцентра, до конца этой недели особых милостей от погоды ждать не стоит. Так, дневные температуры будут держаться на уровне от 2-3 градусов мороза до 1-2 градусов тепла, а ночные – от 5 до 10 градусов с отметкой «минус». Традиционно немного теплее будет на юге Украины: 2-4 тепла днем и 3-5 мороза в ночное время суток. Такие показатели температур ожидаются под сопровождение снега и мокрого снега почти по всей территории страны.

«К концу недели температура повысится, но ощутимого тепла не ожидается до конца марта, — сказала «Апострофу» заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. – Температуры днем будут положительными, а к концу месяца плюсовые температуры будут уже и в ночное время. Но тот факт, что еще сохраняется снежный покров, в значительной степени способствует снижению температур».

Все синоптики, опрошенные «Апострофом», сходятся в прогнозе, что начало следующей недели наконец-то принесет украинцам долгожданное потепление. Правда, незначительное.

«Весна – это когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. В северных областях Украины такой переход ожидается после 26 марта, соответственно, на юге на несколько дней раньше. А уже к концу месяца по всей территории Украины у нас произойдет стабильный переход через ноль градусов», — отмечает Вера Балабух.

Впрочем, «официально» весна уже наступила.

«20 марта – день весеннего равноденствия, который еще называют астрономической весной, — сказала «Апострофу» синоптик Наталья Диденко. – Но пока у нас на территории страны пребывает воздушная масса арктического происхождения, следовательно в ближайшую неделю в большинстве областей Украины еще будет холодно. Постепенное потепление ожидается с 26 марта: сначала около нуля, а потом и плюсовые температуры».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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