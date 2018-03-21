Сейфы для хранения оружия оборудовали на первом этаже Верховной Рады, у входа, через который обычно прибывают народные депутаты. В Раде появились сейфы для оружия Фото: Роман Романюк / pravda.com.ua Сейфы оборудовали на первом этаже, у входа, через который обычно прибывают народные депутаты, отметил корреспондент издания.УП отмечает, что сейфы появились до того, как Рада приняла закон о порядке доступа в парламент.Закон позволяет военнослужащим Управления госохраны не пропускать в здания, где размещены органы госвласти, лиц с оружием и взрывчаткой.Один из соавторов проекта закона Сергей Соболев из фракции "Батьківщина" говорил 19 марта, чтоподобные нормы являются "мировой практикой" и не нарушают право народного депутата на неприкосновенность."Этот законопроект узаконивает прохождение через рамку народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности", – сказал он.15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что нардепа Надежду Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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