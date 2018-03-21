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В Раде установили сейфы для хранения оружия
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21.03.2018 09:52
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Сейфы для хранения оружия оборудовали на первом этаже Верховной
Рады, у входа, через который обычно прибывают народные депутаты. В
Раде появились сейфы для оружия Фото: Роман Романюк / pravda.com.ua
Сейфы оборудовали на первом этаже, у входа, через который обычно
прибывают народные депутаты, отметил корреспондент издания.УП
отмечает, что сейфы появились до того, как Рада приняла закон о
порядке доступа в парламент.Закон позволяет военнослужащим
Управления госохраны не пропускать в здания, где размещены органы
госвласти, лиц с оружием и взрывчаткой.Один из соавторов проекта
закона Сергей Соболев из фракции "Батьківщина" говорил 19
марта, чтоподобные нормы являются "мировой практикой" и не
нарушают право народного депутата на неприкосновенность."Этот
законопроект узаконивает прохождение через рамку народных
депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности", –
сказал он.15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко
рассказала, что нардепа Надежду Савченко вывели из сессионного
зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что
Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.
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