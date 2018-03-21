|Ухудшение погоды в Украине: синоптики рассказали чего ожидать
|21.03.2018 09:56
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В среду, 21 марта, в Украине в большинстве областей ожидается снег и метели. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Гидрометцентра, 21 марта утром в большинстве областей Украины ожидается снег и метели.
А в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях синоптики обещают обильные осадки в виде снега и ветер
Кроме этого, на украинских дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью на Приазовье кое-где 25-28 м/с", - отметили в ГСЧС.
Стоит отметить, что ночью в целом по стране ожидается от -4 до -9, в Карпатах от -11 до -16, в Крыму и Приазовье около 0, днем от -3 до +2.
Как сообщал svodka.net ранее, синоптики рассказали, что погоду на большей части территории Украины в ближайшие сутки будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия.
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