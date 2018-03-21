|Подсказка для водителей: вот когда можно садиться за руль после застолья
|21.03.2018 10:00
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Семейные торжества, встречи с друзьями и рабочие корпоративы часто не обходятся без принятия спиртного. Что делать, если ты приехал на такое мероприятие на своем автомобиле? Конечно же, оставить железного друга до утра на стоянке и поехать домой на такси. Но иногда можно и подождать, пока несчастный алкоголь закончит измываться над организмом.
«» расскажет, через какой промежуток времени можно садиться за руль автомобиля после употребления алкоголя, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим, передает .
Норма алкоголя в крови
Инспекторы дорожной полиции круглосуточно принимают меры, особенно в период массовых гуляний, когда людям свойственно выпить что-то покрепче, а самые безответственные умудряются сесть за руль в нетрезвом состоянии. В результате наплевательского отношения таких людей случаются смертельные автокатастрофы и рушатся судьбы, а всё по простой причине — злоупотребление спиртным и излишняя самоуверенность.
Многочисленные последствия, которые вызывает прием алкоголя, негативно влияют на скорость реакции и принятия решений. Под действием спиртного мозговая деятельность замедляется, возрастает нервное возбуждение и невозможно в полной мере контролировать собственные действия. Аварии с участии нетрезвых водителей происходят гораздо чаще, и это огорчает.
А вот и явный пример, как разная концентрация алкоголя в крови влияет на способность управлять автомобилем.
Как известно, алкоголь выводится из организма не так быстро, как хотелось бы. На этот нелегкий процесс может уйти от 4 до 16 часов, а то и больше! Всё зависит от пола человека, его веса, количества съеденной пищи и индивидуального обмена веществ.
Если во время употребления спиртного человек не поглощал пищу, желудок остается пустым, алкоголь не застаивается в нём, а сразу отправляется в кишечник, всасывается в кровь и очень быстро выветривается. То есть в такой ситуации человек быстро пьянеет и так же быстро трезвеет.
А если же ты сытно перекусил и запил всё рюмочкой спиртного, алкоголь остается в желудке вместе с пищей, пока та не переварится. То есть процесс опьянения наступает не так быстро, а время выведения алкоголя из организма увеличивается в разы.
Имей в виду: прибор инспектора дорожной полиции анализирует не кровь, а выдыхаемый воздух. Случается, что в крови спирта нет, а вот в выдыхаемом воздухе он определяется. Если ополоснуть рот водкой, к примеру, в выдыхаемом воздухе алкоголь будет еще 20 минут, то же касается и спиртосодержащих лекарственных препаратов.
Допуск в 0,2–0,3 промилле — это не дар нерадивым водителям от государства, а только лишь возможность избежать погрешностей при определении количества алкоголя в организме.
Приняв даже символическую дозу алкоголя, водить транспортное средство категорически нельзя! Не совершай преступление и не подвергай угрозе свою жизнь и жизнь окружающих.