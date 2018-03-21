Возникло предположение, благодаря чему после отравления выжили Скрипаль и его дочь Сразу после отравления экс-шпиону Сергею Скрипалю и его дочери сделали укол, который и оставил их в живых. Такое мнение высказал один из создателей боевого вещества «Новичок» Владимир Углев. «Возможно, это семейство атропина, который расширяет зрачки. Нервно-паралитическое поражение, в первую очередь, сужает зрачки, а атропин расширяет», — предположил он. При этом Углев утверждает, что абсолютно эффективного антидота не существует. «Использовали антидот, когда Андрей Железняков [сотрудник ГНИИОХТ — Ред.] был отравлен случайно таким образом — он еще пять лет жил после этого. В журнале Science в статье Ричарда Стоуна приводится мнение биолога из Университета Сан-Диего, который занимался проблемой, — они изучали вопрос и, наверное, синтезировали «Новичок», и у них пока нет антидота», — подчеркнул он. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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