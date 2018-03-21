|Юрий Горбунов поделился своим архивным снимком
|21.03.2018 10:15
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#молодістьвсеможеПубликация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 17 Мар 2018 в 1:50 PDT
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Раздол Львовской области. С 1997 года он живет в Киеве. Горбунов вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з 1+1", "ГПУ", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" на "1+1".Сейчас он ведет шоу "Голос країни".
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