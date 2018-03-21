Все имущество российского актера и режиссера Олега Табакова, который умер 12 марта, досталось вдове артиста Марине Зудиной.

Об этом сообщает Eg.Ru со ссылкой на достоверные источники, передает со ссылкой на .

Как оказалось, еще в конце 1990-х Зудина уговорила мужа переписать практически все владения на нее. В собственности Табакова оставалась лишь одна квартира, но и эту недвижимость он спустя несколько лет отписал жене.

Таким образом, все движимое и недвижимое имущество покойного сейчас в руках его вдовы. Издание отмечает, что дети Табакова и Зудиной - сын Павел и дочь Мария без наследства не останутся, а вот Антон и Александра (дети от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой), скорее только ничего не получат.

Отметим, что Антон давно живет в Европе, а его сестра Александра много лет не общалась со знаменитым отцом и даже не появилась на похоронах.

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