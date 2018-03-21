Людей запустили на борт после регистрации: самолет Boeing 737 компании Pegasus должен был вылететь в Турцию. Но сначала поступило сообщение о заминировании воздушного судна, затем о его технической неисправности, наконец о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

У людей начали сдавать нервы и на борту даже произошла драка между пассажирами. С самолета пассажиров не выпускали, и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт.

Другие пассажиры возмутились, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи.

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