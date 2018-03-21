Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

Об этом сообщил председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламета Великобритании Дамиан Коллинз, пишет DW.com, информирует svodka.net.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Комитет часто спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании — Ред.) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение», — подчеркнул Коллинз.

По его словам, «пришло время выслушать» позицию руководства корпорации в связи с «катастрофическим провалом» Facebook, допущенным в этой области.

Цукербергу предписано дать ответ на требование до понедельника, 26 марта.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

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