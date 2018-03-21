"Плащ и кинжал". Вышел первый трейлер сериала. Видео
21.03.2018 10:23
На канале Comic Book Movie YouTube обнародовали первый трейлер
сериала "Плащ и кинжал". В основе ленты – комиксы Marvel. В центре
сюжета – история любви двух тинейджеров – Тэнди и Тайрона. Они
обнаруживают у себя суперспособности и понимают, что прекрасно
дополняют друг друга. Героев ждут совместные приключения. Роли
исполнили Оливия Холт и Обри Джозеф. Точная дата премьеры не
названа. Cериал выйдет в 2018 году на телеканале Freeform. |
Герои обладают сверхспособностями Скриншот: Comic Book Movie /
YouTube видео Видео:
Comic Book Movie / YouTube