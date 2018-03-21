Ferrexpo в 2017г увеличила чистую прибыль в 2,1 раза

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в 2017 году увеличила чистую прибыль на 108% – до $394 млн.

Согласно годовому отчету, опубликованному на Лондонской фондовой бирже в среду, в прошлом году компания увеличила выручку на 21% – до $1,197 млрд, ее EBITDA выросла на 47% – до $551 млн.

При этом маржа EBITDA увеличилась на 8 п.п. - до 46% с 38%. Формально дивиденды на 1 акцию возросли в 2,5 раза - до 16,5 центов $/акция с 6,6 центов $/акция. Компания предлагает финальные дивиденды за 2017 год на уровне3,3 цента за одну простую акцию (на уровне 2016 года) и 6,6 цента за специальную акцию (вдвое увеличить по сравнению с предыдущим годом).

Кроме того, сообщается, что объем производства окатышей в 2017 году сократились на 7% по сравнению с 2016 годом - до 10,444 млн тонн, продаж - на 11%, до 10,467 млн тонн. Доля премиальных (высококачественных) окатышей в общем объеме выпуска продукции составляет 95%. При этом средняя цена реализации возросла на 22% - до $71,3/тонна при росте себестоимости на 17% - до $32,3/тонна. Доход возрос на 21% - до $1,197 млрд.

Чистый долг компании в 2017 году снизился на 32% - до $403 млн.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2017 году экспортировала 10 млн 406,8 тыс. тонн окатышей, сохранив 1-е место по экспорту этой продукции между аналогичных компаний стран СНГ.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК – основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей между стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.