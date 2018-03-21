Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» могут попасть под санкции.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает информационное агентство УНИАН.

«В целом, как вы знаете, мы вообще не склонны комментировать действия по санкциям, но мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в российском секторе, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям в рамках CAATSA», — заявила она, отвечая на вопрос, должны ли вводиться санкции в отношении компаний участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» или «Турецкий поток-2».

«Мы считаем, что Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он даст России еще один инструмент для давления на европейские страны, особенно на Украину», — отметила Нойерт.

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