Строительство ядерного объекта в Сирии было обнаружено израильской разведкой в марте 2007 года при изучении спутниковых снимков территории.

Армия обороны Израиля впервые официально признала свою ответственность за уничтожение в сентябре 2007 года ядерного реактора в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, информирует svodka.net.

В операции в ночь на 6 сентября 2007 года, длившейся четыре часа, участвовали четыре истребителя F-16, которые сбросили на объект 17 тонн бомб, «тем самым устранив атомную угрозу Израилю и всему региону», говорится в заявлении военных.

Как отмечает The Jerusalem Post, до настоящего момента сведения об этом были засекречены и израильские СМИ не имели права публиковать информацию, касавшуюся обнаружения реактора и процесса принятия военными решения о его уничтожении. Несмотря на это, ранее эти данные фигурировали в западной прессе и мемуарах бывших президента и вице-президента США Джорджа Буша и Дика Чейни.

Строительство ядерного объекта в Сирии было обнаружено израильской разведкой в марте 2007 года при изучении спутниковых снимков территории.

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Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предлагал США вместе атаковать реактор, но президент Джордж Буш отказался от этого намерения. В итоге совет безопасности Израиля принял решение уничтожить реактор собственными силами.

В 2011 году МАГАТЭ назвало уничтоженный объект ядерным реактором, в строительстве которого сирийцам помогала Северная Корея.

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