|Санта Дімопулос у бікіні влаштувала пікантні танці під Кіркорова (ВІДЕО)
|21.03.2018 10:32
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Відома співачка Санта Дімопулос, колишнся "віагрянка", у компанії російської акторки Марії Горбань і моделі та "Міс Україна-Всесвіт" 2014 року Анни Андрес, перемістилася з французьких Альп на сонячний італійський пляж Форте-дей-Мармі.
У своєму Інстаграмі, де Санта викладає практично всю хроніку відпустки, зірка поділилася відео, на якому з дівчатами у кольорових бікіні танцює на лежаках із келихами шампанського у руках під пісню російського співака Філіпа Кіркорова - до слова, дуже доброго друга Санти, з яким вона святкувала Водохреще у США.
"Філіпе, це розрив! Скоро на всіх пляжах. Пісня вже не покидає моєї голови", - підписала відео зірка.
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