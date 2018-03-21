



Відома співачка Санта Дімопулос, колишнся "віагрянка", у компанії російської акторки Марії Горбань і моделі та "Міс Україна-Всесвіт" 2014 року Анни Андрес, перемістилася з французьких Альп на сонячний італійський пляж Форте-дей-Мармі.



У своєму Інстаграмі, де Санта викладає практично всю хроніку відпустки, зірка поділилася відео, на якому з дівчатами у кольорових бікіні танцює на лежаках із келихами шампанського у руках під пісню російського співака Філіпа Кіркорова - до слова, дуже доброго друга Санти, з яким вона святкувала Водохреще у США.



"Філіпе, це розрив! Скоро на всіх пляжах. Пісня вже не покидає моєї голови", - підписала відео зірка.



Допис, поширений Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) 19 Бер 2018 р. о 8:54 PDT

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