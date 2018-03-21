|Пасха-2018: сколько дней в этом году будут отдыхать украинцы
|21.03.2018 10:35
|
Пасха 2018 года в Украине приходится на первую неделю апреля. Это — государственный праздник, следовательно предусматривается дополнительный выходной.
Самую раннюю Пасху в Украине праздновали 4 апреля 2010 года. На нынешние пасхальные праздники будет три выходных — с 7-го по 9-е апреля, передает «Урядовий кур’єр».
По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.
Частные компании также оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.
Поделитесь статьей с друзьями