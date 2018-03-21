Пасха 2018 года в Украине приходится на первую неделю апреля. Это — государственный праздник, следовательно предусматривается дополнительный выходной.

Самую раннюю Пасху в Украине праздновали 4 апреля 2010 года. На нынешние пасхальные праздники будет три выходных — с 7-го по 9-е апреля, передает «Урядовий кур’єр».

По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании также оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.

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