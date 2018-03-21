"ДТЭК Донецкоблэнерго" в 2017г сократило чистый убыток в 2,6 раза

ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" в 2017 году уменьшило чистый убыток в 2,6 раза (на 698,648 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 431,348 млн грн.

Согласно повестке назначенного на 20 апреля собрания акционеров, в частности, планируется сменить наименование и тип общества на ЧАО "Донецкие электросети".

Как сообщалось, "ДТЭК Донецкоблэнерго" в 2016 году сократило чистый убыток в 3,1 раза (на 2 млрд 394,425 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 129,996 млн грн, чистый доход – на 35,1% (на 1 млрд 558,908 млн грн), до 2 млрд 879,39 млн грн.

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"ДТЭК Донецкоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети Донецкой области. Структурам "СКМ Рината" Ахметова принадлежит 96,5% акций компании.