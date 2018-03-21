|Блокаду Донбасс устроили "космические корабли с Альфа Центавра с помощью атомной бомбы". Семенченко
|21.03.2018 10:46
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На допросе в Генеральной прокуратуре Украины нардеп Семён Семенченко откровенно издевался над представителями власти и не желал давать показания.
Так, на вопрос прокурора о наличии оружия у блокировавших торговлю с Донбассом, Семён Семенченко ответил:
«Были два космических корабля и атомная бомба, но их не нашли, они были спрятаны в дупле».
На протяжении только допроса народный депутат Украины твердил, что за блокаду Донбасса ответственность несёт только он и никто другой.
Также он анонсировал подготовку новой блокады Донбасса, которая в этот раз полностью перекроет границу с РФ.
По поводу финансирования данной акции Семенченко заявил:
«Нас финансировали с планеты Альфа Центавра, а также украинцы присылали деньги на банковский счёт, который был опубликован в интернете».
Также Семенченко заявил, что никакие здания «Укрзалзныци» они не захватывали:
«Мною лично была захвачена палатка №7 на редуте города Бахмут, где я лично ночевал».
Народный депутат Украины заявил, что его подельниками в организации блокады Донбасса были Пётр Порошенко и народ Украины.