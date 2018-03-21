Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое — между европейских стран.

Такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub, пишет ВВС.

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также между самых дешевых стран — Индия, Тунис, Косово и Грузия.

В пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина в рейтинге самых дорогих стран занимает 113 место.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира