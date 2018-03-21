|Украину признали самой дешевой страной Европы
|21.03.2018 10:47
|
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое — между европейских стран.
Такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub, пишет ВВС.
Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.
Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.
Также между самых дешевых стран — Индия, Тунис, Косово и Грузия.
В пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
Украина в рейтинге самых дорогих стран занимает 113 место.