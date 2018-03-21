|В Николаеве началась церемония прощания с совершившим самоубийство Героем Украины Владиславом Волошиным (фото, видео)
|21.03.2018 10:53
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В среду, 21 марта, в 9 утра в Николаеве началась церемония прощания с легендарным летчиком, Героем Украины, а в последнее время и.о генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владиславом Волошиным.
Проститься в ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы и возложить цветы к его гробу пришли сотни людей.
А в самом зале выставлен почетный караул.
У гроба, не отходя, сидит мать погибшего лётчика, рядом также находится жена с маленьким ребенком. Прощание проходит в полной тишине.
Появилась информация, что представители радикальных сил намерены не пустить сотрудников Николаевской облгосадминистрации, в том случае, если кто-то из них захочет прийти проститься с погибшим.
После прощания тело Владислава Волошина отвезут на родину, где он и будет похоронен. Родился Владислав Волошин в г. Луганске, позже вместе с родителями переехал в с. Новодеркул Беловодского района Луганской области.
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