|Россия нанесла авиаудары по лагерю беженцев в Сирии
|21.03.2018 10:54
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Провинция Идлиб является одной из зон деэскалации, объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году.
Российский истребитель нанес авиаудары по лагерю беженцев на юге провинции Идлиб в Сирии, погибли десять мирных жителей, 15 получили ранения, сообщил «Анадолу» 20 марта представитель сирийской оппозиции Абу Раед, информирует svodka.net.
По его словам, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в поселке Хас.
Глава управления гражданской обороны Сирии Мустафа Хадж Юсуф отметил, что авиаудары Россия нанесла в ночное время.
По данным агентства, за последние 10 дней в результате авиаударов в сирийских провинциях Идлиб и Хама погиб 31 человек, 66 мирных жителей получили ранения.
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Провинция Идлиб является одной из зон деэскалации, объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году.
24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН не прекратились обстрелы Восточной Гуты, которая также входит в зоны деэскалации.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей.