В Национальном банке Украины сообщили, что могут применять
повышенные требования к системно важным банкам и будут осуществлять
за ними особый режим надзора. "ПриватБанк" в третий раз попал в
список системно важных банков Фото: ЕРА В НБУ отметили, что эти же
банки имели статус системно важных в течение 2016 и 2017
годов.Системно важными называют банковские учреждения, банкротство
или ненадлежащее функционирование которых может создать системные
риски для финансовой системы.В НБУ сообщили, что могут применить к
системно важным банкам усиленные требования, в частности повышенные
нормативы ликвидности и капитала. Также статус системно важного
определяет особый режим надзора за банком.В конце 2014
года Национальный банк Украины назвал восемь "системно важных"
банков Украины.В 2016 году Кабинет Министров
Украины принимал решение о
докапитализации "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка". В
2017 году Кабмин увеличил уставной фонд "Ощадбанк"
еще на 5,4 млрд грн, а уставной фонд
госбанка "Укрэксимбанк" – на 4,7 млрд грн.Согласно
решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на
100% стало собственником "ПриватБанка".
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