Amazon и Alphabet борются за достижение отметки в $1 триллион, информирует svodka.net.

Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon.com впервые обогнал по капитализации своего конкурента Alphabet (материнская компания Google). Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает РБК, на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции Amazon выросли на 2,7%, благодаря чему капитализация компании составила $768 млрд.

На росте акций Amazon заняла второе место по этому показателю после Apple. Google отстает несильно, капитализация Alphabet составляет $762,6 млрд.

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Bloomberg считает, что укрепление позиций Amazon связано с отношением инвесторов к компании, услугами которой ежегодно пользуются 196 млн уникальных клиентов. Фондовый рынок может еще больше настроиться в пользу Amazon из-за ее лидерства в области облачных вычислений, где она опережает Microsoft и Google.

Google также вкладывается в рынок облачных технологий в погоне за Amazon Web Services. Кроме того, Google старается догнать Amazon на рынке голосовых помощников: Amazon Echo превосходит конкурентов, такие помощники потенциально могут заменить для многих пользователей обыкновенный поиск в интернете.

В то же время Google лидирует в цифровой рекламе, этот сектор оценивается в $95,4 млрд. «Противостояние компаний может привести к ограничению доступа пользователей к услугам.

Так, Amazon ограничил продажу устройств для безопасности дома Google’s Nest, Google в ответ отключил YouTube для устройств Amazon», — отмечает агентство.

Все три компании борются за достижение отметки в $1 трлн, первой по капитализации идет Apple ($889,2 млрд).​ Как сообщал УНИАН, в феврале Amazon купил стартап c офисом в Украине более чем за $1 миллиард

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