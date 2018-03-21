В школах учебный процесс восстановят 2 апреля.

Сразу после каникул школьники будут 3 дня выходных на Пасху: 7, 8 и 9 апреля.

В связи с Международным днем ​​труда школьники будут отдыхать 1 и 2 мая. Выходной также иметь 28 мая на Троицу.

С 1 июня в школах начнутся летние каникулы. Они продлятся 3 месяца.

Даты каникул учебные заведения принимают самостоятельно. Однако при этом следует придерживаться рекомендаций Минобразования. Дополнительные каникулы или перенос сроков возможны из-за низких температур воздуха, холода в учебных комнатах или карантина.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира