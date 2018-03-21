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Литвин заявил, что украинские реформаторы являются смертельным врагом человека
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21.03.2018 11:10
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Внефракционный нардеп Владимир Литвин заявил, что после пенсионной
и медицинской реформ у людей в Украине заканчивается терпение.
Литвин заявил, что медицинская реформа не эффективна Фото: ЕРА
"Оказалось, что, кроме смертельного врага человека, которым
является наша недолговечная природа, еще большим врагом являются
украинские реформаторы, которые я том числе находятся в этом
зале", – заявил Литвин.По его словам, "терпение у людей
заканчивается". Литвин зачитал письмо жительницы Харькова, в
котором сказано, что после пенсионной реформы размер ее пенсии
составляет 1 тыс. 700 грн.Нардеп также призвал заслушать 23 марта
"отчет Кабинета Министров на примере одного села – что
конкретно дала пенсионная реформа".Литвин добавил, что медицинская
реформа не эффективна и подчеркнул, что в Министерстве
здравоохранение Украины до сих пор нет официально назначенного
руководителя.Осенью 2017 году в Украине были приняты законы в
рамках медицинской и пенсионной реформ.27 июля
2016 года Кабинет Министров назначил исполняющей
обязанности министра здравоохранения уроженку США Ульяну
Супрун.
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