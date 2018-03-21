Внефракционный нардеп Владимир Литвин заявил, что после пенсионной и медицинской реформ у людей в Украине заканчивается терпение. Литвин заявил, что медицинская реформа не эффективна Фото: ЕРА "Оказалось, что, кроме смертельного врага человека, которым является наша недолговечная природа, еще большим врагом являются украинские реформаторы, которые я том числе находятся в этом зале", – заявил Литвин.По его словам, "терпение у людей заканчивается". Литвин зачитал письмо жительницы Харькова, в котором сказано, что после пенсионной реформы размер ее пенсии составляет 1 тыс. 700 грн.Нардеп также призвал заслушать 23 марта "отчет Кабинета Министров на примере одного села – что конкретно дала пенсионная реформа".Литвин добавил, что медицинская реформа не эффективна и подчеркнул, что в Министерстве здравоохранение Украины до сих пор нет официально назначенного руководителя.Осенью 2017 году в Украине были приняты законы в рамках медицинской и пенсионной реформ.27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения уроженку США Ульяну Супрун. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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