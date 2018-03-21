|В России школьница обстреляла из пневмата семерых детей
|21.03.2018 11:17
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По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, случай произошел в среду 21 марта.
«Сегодня (21 марта — ред.) утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса», – сообщили правоохранители.
Отмечается, что в школу прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего.
«Образовательное учреждение работает в штатном режиме», – сказала собеседница агентства.
По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась.
«По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу», – уточнила представитель МВД.
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