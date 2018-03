У США нет защиты от российского гиперзвукового оружия, — Пентагон Ранее газета The New York Times сообщила, что глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей обеспокоенности разработкой в России новых видов вооружений. CША не располагают системами, способными защитить их от гиперзвукового оружия России и Китая, заявил глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Об этом сообщает CNBC, информирует svodka.net. «Мы наблюдали за испытаниями (Россией и Китаем) сверхзвуковых возможностей. У нас нет никаких средств защиты, способных противостоять в случае применения такого оружия против нас», — заявил Хайтен, отметив, что единственным путем защиты для США должна стать возможность нанесения ответного ядерного удара. «Мы могли бы ответить силами сдерживания, включающими в себя (ядерную) триаду», — отметил он. Ранее газета The New York Times сообщила, что глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о своей обеспокоенности разработкой в России новых видов вооружений. «В ходе телефонного разговора во вторник господин Трамп сказал господину Путину, что его беспокоят заявления о разработке в России „неуязвимых“ межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые могут преодолеть все защитные системы США», — писала газета. По ее данным, Трамп также «напомнил Путину, что его власть направила 700 миллиардов долларов на совершенствование американских вооруженных сил и что США одержат победу в любой гонке вооружений с Россией». В своем послании Федеральному собранию первого марта Путин заявил, что в России разработаны новые образцы оружия. «Нас никто не слушал, послушайте сейчас, это не блеф», — сказал президент. Он, в частности, объявил о создании и испытаниях нового гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», который может доставить ракету в нужную точку «за считанные минуты». По словам президента, ракета с этой установки сможет превысить скорость звука до десяти раз. Читайте: Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом



