В результате стрельбы, которую на перемене открыла 13-летняя школьница, пострадали семь человек. В результате инцидента пострадали семь школьников Фото: pixabay.com Инцидент произошел в одной из школ города Шадринск. Во время перемены девочка сделала несколько выстрелов из оружия, принадлежащего ее отцу. Предварительно, семеро учеников седьмого класса получили синяки и ссадины. Приехавшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших, одного ребенка госпитализировали. Школа работает в штатном режиме.Как рассказал изданию Znak.com один из учеников, случай произошел не на перемене, а во время урока географии. "Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили до медика. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую – то есть у них был план", – отметил он.По словам очевидца, после того, как кабинет закрыли, началась стрельба "Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневмата", – сообщил ученик. Он добавил, что у школьниц также были ножи.Подросток отметил, что в школе просили учеников не рассказывать о случившемся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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