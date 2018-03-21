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В России школьница открыла огонь из пневматического пистолета
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21.03.2018 11:18
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В результате стрельбы, которую на перемене открыла 13-летняя
школьница, пострадали семь человек. В результате инцидента
пострадали семь школьников Фото: pixabay.com Инцидент произошел в
одной из школ города Шадринск. Во время перемены девочка сделала
несколько выстрелов из оружия, принадлежащего ее
отцу. Предварительно, семеро учеников седьмого класса получили
синяки и ссадины. Приехавшие на место происшествия медики осмотрели
пострадавших, одного ребенка госпитализировали. Школа работает
в штатном режиме.Как рассказал изданию Znak.com один из
учеников, случай произошел не на перемене, а во время урока
географии. "Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее
проводили до медика. А другая девочка закрыла кабинет в то время,
как учитель провожал первую – то есть у них был план", – отметил
он.По словам очевидца, после того, как кабинет закрыли, началась
стрельба "Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок
из пневмата", – сообщил ученик. Он добавил, что у школьниц
также были ножи.Подросток отметил, что в школе просили учеников не
рассказывать о случившемся.
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