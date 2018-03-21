Президент России сильно изменился за последние шесть лет на посту.

На изменения во внешности Путина указал украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем канале Telegram, передает со ссылкой на .

"Первая фотка - это московская Манежная площадь сразу после окончания президентских выборов 2012, а вторая - там же 18 марта 2018. За 6 лет Путин конкретно поплыл от ботокса, изменились черты лица, появился больной сияние, скрючился нос", - написал он.

"К следующему сроку он окончательно, наверное, превратится в монгола. А ещё через срок его уже будет не отличить от мумии Ленина. На место которого в мавзолее он, конечно, и метит. А бальзамируется уже по ходу, так сказать..." - добавил Голобуцкий.

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