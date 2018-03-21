В связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica

Об этом сообщил председатель комитета по Цифровые [технологий, культуры, СМИ и спорта парламету Великобритании Дамиан Коллинз, пишет DW.com .

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Комитет часто спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании - ред.) Постоянно приуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение ", - подчеркнул Коллинз.

По его словам, "пришло время выслушать" позицию руководства компании в связи с "катастрофическим провалом" Facebook, допущенным в этой области. Цукербергу предписано дать ответ на требование в понедельник, 26 марта.